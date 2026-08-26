Ramón Jesurún es reelegido como presidente de FCF: 26 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

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Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante Independiente del Valle. El equipo colombiano se despidió del torneo continental y Sebastián Oliveros reconoció la superioridad del conjunto ecuatoriano, que avanzó a los cuartos de final.

tras caer ante Independiente del Valle. El equipo colombiano se despidió del torneo continental y Sebastián Oliveros reconoció la superioridad del conjunto ecuatoriano, que avanzó a los cuartos de final. Ramón Jesurún fue reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030. El nuevo Comité Ejecutivo también quedó integrado por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate como vicepresidentes, además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez .

para el periodo 2026-2030. El nuevo Comité Ejecutivo también quedó integrado por como vicepresidentes, además de . Santa Fe visita a River Plate por un cupo en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana . La serie llega igualada después del 0-0 en Bogotá. River recupera a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña , mientras Santa Fe tendrá a Weimar Asprilla en el arco y recupera a Víctor Moreno tras la lesión de Kevin Balanta .

. La serie llega igualada después del 0-0 en Bogotá. River recupera a y , mientras Santa Fe tendrá a en el arco y recupera a tras la lesión de . Eduardo ‘Chacho’ Coudet se juega su continuidad en River Plate. El técnico argentino llega al partido frente a Santa Fe bajo presión por los últimos resultados y una eliminación podría precipitar su salida. Pablo Aimar y Ramón Díaz aparecen entre los nombres mencionados en Argentina como posibles alternativas en caso de un cambio de entrenador.

Henry Barón continúa buscando jóvenes talentos colombianos para llevarlos al fútbol europeo. El gestor deportivo aseguró que durante las pruebas realizadas en Ibagué encontraron varios jugadores de 16 y 17 años con condiciones para continuar su formación en España.

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