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Ramón Jesurún es reelegido como presidente de FCF: 26 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles.

Podcast Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:

  • Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante Independiente del Valle. El equipo colombiano se despidió del torneo continental y Sebastián Oliveros reconoció la superioridad del conjunto ecuatoriano, que avanzó a los cuartos de final.
  • Ramón Jesurún fue reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030. El nuevo Comité Ejecutivo también quedó integrado por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate como vicepresidentes, además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.
  • Santa Fe visita a River Plate por un cupo en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. La serie llega igualada después del 0-0 en Bogotá. River recupera a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, mientras Santa Fe tendrá a Weimar Asprilla en el arco y recupera a Víctor Moreno tras la lesión de Kevin Balanta.
  • Eduardo ‘Chacho’ Coudet se juega su continuidad en River Plate. El técnico argentino llega al partido frente a Santa Fe bajo presión por los últimos resultados y una eliminación podría precipitar su salida. Pablo Aimar y Ramón Díaz aparecen entre los nombres mencionados en Argentina como posibles alternativas en caso de un cambio de entrenador.
  • Henry Barón continúa buscando jóvenes talentos colombianos para llevarlos al fútbol europeo. El gestor deportivo aseguró que durante las pruebas realizadas en Ibagué encontraron varios jugadores de 16 y 17 años con condiciones para continuar su formación en España.

Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:

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