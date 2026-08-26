Ramón Jesurún es reelegido como presidente de FCF: 26 de agosto de 2026 - Blog Deportivo

Actualizado: 26 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:
- Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante Independiente del Valle. El equipo colombiano se despidió del torneo continental y Sebastián Oliveros reconoció la superioridad del conjunto ecuatoriano, que avanzó a los cuartos de final.
- Ramón Jesurún fue reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030. El nuevo Comité Ejecutivo también quedó integrado por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate como vicepresidentes, además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.
- Santa Fe visita a River Plate por un cupo en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. La serie llega igualada después del 0-0 en Bogotá. River recupera a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, mientras Santa Fe tendrá a Weimar Asprilla en el arco y recupera a Víctor Moreno tras la lesión de Kevin Balanta.
- Eduardo ‘Chacho’ Coudet se juega su continuidad en River Plate. El técnico argentino llega al partido frente a Santa Fe bajo presión por los últimos resultados y una eliminación podría precipitar su salida. Pablo Aimar y Ramón Díaz aparecen entre los nombres mencionados en Argentina como posibles alternativas en caso de un cambio de entrenador.
- Henry Barón continúa buscando jóvenes talentos colombianos para llevarlos al fútbol europeo. El gestor deportivo aseguró que durante las pruebas realizadas en Ibagué encontraron varios jugadores de 16 y 17 años con condiciones para continuar su formación en España.
Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí: