Santa Fe se despide de Sudamericana: 16 de septiembre de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este miércoles:



Juan Guillermo Cuadrado y la sanción que retrasa su debut con Millonarios . En su presentación reveló que arrastra dos fechas por una expulsión en Copa Italia. Millonarios consultó si puede cumplirlas en Copa BetPlay, aunque por el momento, las dos fechas aparecen pendientes para liga.

. En su presentación reveló que arrastra dos fechas por una expulsión en Copa Italia. Millonarios consultó si puede cumplirlas en Copa BetPlay, aunque por el momento, las dos fechas aparecen pendientes para liga. Cuadrado explicó porqué terminó en Millonarios y no en el DIM. El 'Panita' dijo que habló con Medellín, pero que el club ya había hecho un esfuerzo económico importante por Juan Fernando Quintero y nunca terminó presentándole una propuesta formal. Millonarios, según el jugador, sí le demostró concretamente que quería contratarlo.

El 'Panita' dijo que habló con Medellín, pero que el club ya había hecho un esfuerzo económico importante por Juan Fernando Quintero y nunca terminó presentándole una propuesta formal. Millonarios, según el jugador, sí le demostró concretamente que quería contratarlo. Cuadrado habló con Falcao y dejó abierta la puerta de la Selección Colombia. Contó que el 'Tigre' lo felicitó por llegar a Millonarios e incluso bromeó con la posibilidad de volver para jugar juntos. También aseguró que todavía no ha tomado una decisión formal sobre retirarse de la selección.

Contó que el 'Tigre' lo felicitó por llegar a Millonarios e incluso bromeó con la posibilidad de volver para jugar juntos. También aseguró que todavía no ha tomado una decisión formal sobre retirarse de la selección. Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El león sufrió una derrota 2-0 en Brasil, culpa de la falta de efectividad en toda la serie y las difíciles condiciones del terreno. Hugo Rodallega y Pablo Repetto reconocieron que el segundo gol terminó siendo definitivo, mientras Emerson Rivaldo explicó que sufrió una molestia muscular en la acción del primer tanto.

El león sufrió una derrota 2-0 en Brasil, culpa de la falta de efectividad en toda la serie y las difíciles condiciones del terreno. Hugo Rodallega y Pablo Repetto reconocieron que el segundo gol terminó siendo definitivo, mientras Emerson Rivaldo explicó que sufrió una molestia muscular en la acción del primer tanto. Boca avanzó a semifinales de Sudamericana con Álvaro Montero como figura. El colombiano tuvo una intervención importante en la clasificación ante São Paulo y recibió elogios en Argentina.

El colombiano tuvo una intervención importante en la clasificación ante São Paulo y recibió elogios en Argentina. Nombres que podrían aparecer en la nueva convocatoria de Colombia. Déiver Machado marcó en su debut con su nuevo equipo en Rusia, Nelson Deossa recibió elogios de Manuel Pellegrini y fue señalado como uno de los jugadores que podrían recibir una oportunidad. También surgieron nombres como Álvaro Angulo, Juan David Cabal y Jhon Jáder Durán.

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