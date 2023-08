Se aplazan partidos de la Liga BetPlay: 16 de agosto de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este miércoles, 16 de agosto, en Blog Deportivo estuvo Faustino 'Tino' Asprilla, exjugador de la Selección Colombia, quien habló sobre la importancia del estado civil de los jugadores que le estaría dando Atlético Junior, al buscar jugadores casados para su plantel.

"Eso para jugar al fútbol qué tiene que ver. Usted se puede casar y jugar bien mal, eso hay que mirar es las condiciones del futbolistas y estos entender que cambió todo, el foco no es el mismo de hace 30 años", comentó.

Por otro lado, el Pibe Valderrama respaldó el traspaso de James Rodríguez al fútbol brasileño luego de su ciclo por el Olympiacos de Grecia. De hecho, resaltó que el '10' llegó a uno de los clubes más importantes de ese país e, incluso, de Sudamérica.

Además, todavía no ha comenzado la sexta fecha de la Liga Betplay y ya se aplazaron dos partidos de la jornada, que se disputará desde el 19 hasta el 21 de agosto. Envigado no podrá actuar ante el América y el Deportivo Cali no enfrentará al Deportes Tolima.