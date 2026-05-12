Vuelta cuartos de final de la liga: 12 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 12 de mayo de 2026:



El colombiano 'Cucho' Hernández volvió a marcar con el Real Betis en el duelo ante Elche CF en la liga española.

con el Real Betis en el duelo ante Elche CF en la liga española. Se disputan los partidos de vuelta de los cuartos de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá y Santa Fe frente al América.

América de Cali informó que Marlon Torres se perderá, nuevamente, el duelo ante Santa Fe tras presentar un episodio de migraña.

ante Santa Fe tras presentar un episodio de migraña. Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y Francisco Fydriszewski se defendieron sobre los rumores que rodean al Independiente Medellín, que incluyen supuestas apuestas y peleas entre compañeros.

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