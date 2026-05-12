Vuelta cuartos de final de la liga: 12 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 12 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 12 de mayo de 2026:
- El colombiano 'Cucho' Hernández volvió a marcar con el Real Betis en el duelo ante Elche CF en la liga española.
- Se disputan los partidos de vuelta de los cuartos de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá y Santa Fe frente al América.
- América de Cali informó que Marlon Torres se perderá, nuevamente, el duelo ante Santa Fe tras presentar un episodio de migraña.
- Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y Francisco Fydriszewski se defendieron sobre los rumores que rodean al Independiente Medellín, que incluyen supuestas apuestas y peleas entre compañeros.
Escuche el programa completo aquí: