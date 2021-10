22 de octubre de 2021 – Blu 4.0, programa completo

Este viernes, 22 de octubre, Alejandra Torres, inversionista en el programa de televisión Shark Tank Colombia, se conectó a Blu 4.0.

“Empecé una búsqueda interior, a pesar de tener una vida perfecta. Me di cuenta de que en el fondo no me estaba llenando. Me sentía sobrecargada en mis roles”, detalló Torres.

Entretanto, Sylvia Zuloaga, fundadora de Genuino Home, explicó qué es el 'House-Coaching' y cómo aprovecharlo.

Zuloaga aseguró que esto “les sirve a todas las personas que están buscando un cambio y están buscando un espacio que las haga sentir diferentes”.

Por último, Carlos Contreras, director de comunicaciones de DiDi para Colombia, se refirió a DiDi Food.

“Hace dos meses estamos en Medellín y desde hoy viernes, la aplicación va a estar disponible en Bogotá”, explicó Contreras.

Publicidad

Escuche el programa completo de Blu 4.0: