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De la inteligencia artificial al impacto social: 10 de mayo - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de may, 2026

En esta edición especial del Día de la Madre, exploramos cómo la tecnología y la mentoría se han convertido en los pilares fundamentales para los nuevos negocios en Colombia. Desde el uso de la inteligencia artificial para guiar a los emprendedores en sus decisiones estratégicas y la transformación de canales como WhatsApp en bancos digitales, hasta las grandes convocatorias de impacto social y el éxito del talento joven que representará al país en China, analizamos las herramientas que están redefiniendo el éxito empresarial.

Entrevistados del 10 de mayo de 2026

  • Felipe Santa María, director de Nilo, presenta su plataforma de mentoría con inteligencia artificial que democratiza el conocimiento experto para fortalecer a más de 40,000 emprendedores de la región.
  • Efraín Valencia, experto en la industria, explica la maduración de los centros comerciales en Colombia y cómo estos espacios se integran con el comercio electrónico mediante estrategias de omnicanalidad.
  • Germán Fernández, director en Bayer Américas, invita a participar en Legado 2026, una iniciativa que potencia startups de impacto social en salud y agricultura con premios de 100 millones de pesos.
  • Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, analiza la saludable recuperación de la industria del entretenimiento en el país y el papel de la tecnología como herramienta para mejorar la experiencia del usuario.
  • Miguel Caballero, innovador textil, reporta desde Alemania sobre el uso de grafeno en prendas blindadas, destacando la presencia de patentes colombianas en los mercados tecnológicos más avanzados de Europa.
  • Luis Loaiza, líder de Hello, detalla cómo su startup convierte a WhatsApp en un canal financiero seguro para realizar pagos, firmas electrónicas y ventas sin fricciones para los negocios locales.
  • María Juliana Herrera, de Huawei, y el rector René Hurtado celebran el éxito de estudiantes colombianos en el ICT Competition, quienes viajarán a China tras destacar en habilidades digitales avanzadas.

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