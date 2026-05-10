De la inteligencia artificial al impacto social: 10 de mayo - Blu 4.0, programa completo

En esta edición especial del Día de la Madre, exploramos cómo la tecnología y la mentoría se han convertido en los pilares fundamentales para los nuevos negocios en Colombia. Desde el uso de la inteligencia artificial para guiar a los emprendedores en sus decisiones estratégicas y la transformación de canales como WhatsApp en bancos digitales, hasta las grandes convocatorias de impacto social y el éxito del talento joven que representará al país en China, analizamos las herramientas que están redefiniendo el éxito empresarial.

Entrevistados del 10 de mayo de 2026