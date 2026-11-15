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Blu Radio  / Blu 4.0  / ¿Hay una burbuja de IA? Así marcha el mercado mundial: 15 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

¿Hay una burbuja de IA? Así marcha el mercado mundial: 15 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 15 de noviembre de 2026:

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  • Alejandro Useche y Sergio Valdés: Analizan la volatilidad del mercado bursátil y descartan que exista una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial.
  • Ángela Rodríguez (Intelsia Colombia): Explica la adopción de inteligencia artificial y modelos híbridos en el sector BPO para optimizar el servicio al cliente.
  • Juan Pablo Giraldo (Envía): Presenta la implementación de 3.000 lockers inteligentes en Colombia para impulsar la logística y devoluciones del comercio electrónico.
  • Milton Quiroga (CYT): Examina el millonario ciberataque a Binance mediante ingeniería social y las amenazas de ciberguerra global.
  • César Pérez (Kaseya): Señala que el 70 % de las vulnerabilidades en ciberseguridad empresarial se deben al factor humano y a la falta de capacitación.

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