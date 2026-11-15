¿Hay una burbuja de IA? Así marcha el mercado mundial: 15 de noviembre de 2026 - Blu 4.0

Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 15 de noviembre de 2026:

Alejandro Useche y Sergio Valdés: Analizan la volatilidad del mercado bursátil y descartan que exista una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial.

Analizan la volatilidad del mercado bursátil y descartan que exista una burbuja financiera en torno a la inteligencia artificial. Ángela Rodríguez (Intelsia Colombia): Explica la adopción de inteligencia artificial y modelos híbridos en el sector BPO para optimizar el servicio al cliente.

Explica la adopción de inteligencia artificial y modelos híbridos en el sector BPO para optimizar el servicio al cliente. Juan Pablo Giraldo (Envía): Presenta la implementación de 3.000 lockers inteligentes en Colombia para impulsar la logística y devoluciones del comercio electrónico.

Presenta la implementación de 3.000 lockers inteligentes en Colombia para impulsar la logística y devoluciones del comercio electrónico. Milton Quiroga (CYT): Examina el millonario ciberataque a Binance mediante ingeniería social y las amenazas de ciberguerra global.

Examina el millonario ciberataque a Binance mediante ingeniería social y las amenazas de ciberguerra global. César Pérez (Kaseya): Señala que el 70 % de las vulnerabilidades en ciberseguridad empresarial se deben al factor humano y a la falta de capacitación.