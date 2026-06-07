IA, ética y el futuro del trabajo: 7 de junio - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 7 de jun, 2026
Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 7 de junio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital, desde los despidos masivos en Meta por la automatización hasta las últimas innovaciones de Google I/O y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la democracia.
- Alejandro Cheyne, profesor que lidera temas de innovación e inteligencia artificial (IA) en diversas instituciones latinoamericanas, analizó la encíclica del Papa León XIV sobre la IA.
- Nicolás Sánchez, miembro del equipo directivo para Colombia y Perú de WeWork, presentó el estudio "IA y presencialidad, el nuevo panorama laboral", el cual revela que los trabajadores ya no temen ser reemplazados por la IA.
- Catalina Jaramillo, directora ejecutiva de Red Summa, habló sobre los seis años de la organización llevando tecnología a las regiones, destacando un proyecto en el Atlántico que conectó a 44,000 hogares de estratos 1 y 2 a internet gratuito.
- Rafael Raimondi, especialista de la compañía Bluetap, enfocada en el aprovechamiento de datos en la nube e IA, explicó cómo el sector minero-energético puede utilizar la IA para convertir grandes volúmenes de datos en información accionable en tiempo real.
- Hernán López, emprendedor y fundador de Chontaplaza, dedicado a la transformación del chontaduro, describió cómo su empresa familiar ha desarrollado 12 productos innovadores, como arepas, chips, empanadas y helado de chontaduro, para superar el problema de la textura de la fruta.
- Juan Pablo Mejía, CEO de Inn Solutions SAS, entrevistado desde una feria en Alemania, habló sobre la aplicación de Big Data e IA en el sector textil y de confección.
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