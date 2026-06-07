IA, ética y el futuro del trabajo: 7 de junio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 7 de junio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital, desde los despidos masivos en Meta por la automatización hasta las últimas innovaciones de Google I/O y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la democracia.



Alejandro Cheyne, profesor que lidera temas de innovación e inteligencia artificial (IA) en diversas instituciones latinoamericanas, analizó la encíclica del Papa León XIV sobre la IA.

analizó la encíclica del Papa León XIV sobre la IA. Nicolás Sánchez, miembro del equipo directivo para Colombia y Perú de WeWork, presentó el estudio "IA y presencialidad, el nuevo panorama laboral", el cual revela que los trabajadores ya no temen ser reemplazados por la IA.

presentó el estudio "IA y presencialidad, el nuevo panorama laboral", el cual revela que los trabajadores ya no temen ser reemplazados por la IA. Catalina Jaramillo, directora ejecutiva de Red Summa, habló sobre los seis años de la organización llevando tecnología a las regiones, destacando un proyecto en el Atlántico que conectó a 44,000 hogares de estratos 1 y 2 a internet gratuito.

habló sobre los seis años de la organización llevando tecnología a las regiones, destacando un proyecto en el Atlántico que conectó a 44,000 hogares de estratos 1 y 2 a internet gratuito. Rafael Raimondi, especialista de la compañía Bluetap, enfocada en el aprovechamiento de datos en la nube e IA , explicó cómo el sector minero-energético puede utilizar la IA para convertir grandes volúmenes de datos en información accionable en tiempo real.

, explicó cómo el sector minero-energético puede utilizar la IA para convertir grandes volúmenes de datos en información accionable en tiempo real. Hernán López, emprendedor y fundador de Chontaplaza, dedicado a la transformación del chontaduro, describió cómo su empresa familiar ha desarrollado 12 productos innovadores, como arepas, chips, empanadas y helado de chontaduro, para superar el problema de la textura de la fruta.

dedicado a la transformación del chontaduro, describió cómo su empresa familiar ha desarrollado 12 productos innovadores, como arepas, chips, empanadas y helado de chontaduro, para superar el problema de la textura de la fruta. Juan Pablo Mejía, CEO de Inn Solutions SAS, entrevistado desde una feria en Alemania, habló sobre la aplicación de Big Data e IA en el sector textil y de confección.

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