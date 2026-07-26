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La "epidemia" de llamadas no deseadas: 26 de julio - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 26 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.

  • Cristian Torres (Lumu Technologies): Analizó la "fatiga de llamadas falsas" generada por el uso de inteligencia artificial y virus InfoStealers para automatizar estafas y contactar masivamente a ciudadanos.
  • Felipe Díaz Soaza (CRC): Detalló los planes regulatorios para combatir el vishing y los robocalls, buscando que las empresas se identifiquen claramente para recuperar la confianza en las comunicaciones.
  • Daniel Camacho (Michael Page): Explicó cómo el reclutamiento actual prioriza las habilidades sobre los títulos tradicionales, señalando que la IA puede potenciar el desempeño laboral hasta en un 40%.
  • Karen Juliani Carrillo (Lo llevo): Presentó su aplicación de economía colaborativa que permite conectar a viajeros con personas que necesitan realizar envíos urgentes o "mandados" entre diferentes ciudades.

Escucha el programa completo aquí:

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