La "epidemia" de llamadas no deseadas: 26 de julio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 26 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.



Cristian Torres (Lumu Technologies): Analizó la "fatiga de llamadas falsas" generada por el uso de inteligencia artificial y virus InfoStealers para automatizar estafas y contactar masivamente a ciudadanos.

Analizó la "fatiga de llamadas falsas" generada por el uso de inteligencia artificial y virus InfoStealers para automatizar estafas y contactar masivamente a ciudadanos. Felipe Díaz Soaza (CRC): Detalló los planes regulatorios para combatir el vishing y los robocalls, buscando que las empresas se identifiquen claramente para recuperar la confianza en las comunicaciones.

Detalló los planes regulatorios para combatir el vishing y los robocalls, buscando que las empresas se identifiquen claramente para recuperar la confianza en las comunicaciones. Daniel Camacho (Michael Page): Explicó cómo el reclutamiento actual prioriza las habilidades sobre los títulos tradicionales, señalando que la IA puede potenciar el desempeño laboral hasta en un 40%.

Explicó cómo el reclutamiento actual prioriza las habilidades sobre los títulos tradicionales, señalando que la IA puede potenciar el desempeño laboral hasta en un 40%. Karen Juliani Carrillo (Lo llevo): Presentó su aplicación de economía colaborativa que permite conectar a viajeros con personas que necesitan realizar envíos urgentes o "mandados" entre diferentes ciudades.

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