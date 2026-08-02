Tecnología y Reputación frente a la Realidad Sintética: 2 de agosto - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 2 de ago, 2026
Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 2 de agosto de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.
- Alberto Arévalos: El CEO de Millenium Group analiza la reputación organizacional frente a la "realidad sintética", advirtiendo cómo la inteligencia artificial facilita la creación de fraudes y deepfakes.
- Jairo Andrés Londoño: El CEO de Ubiquo explica la necesidad de que las empresas migren de WhatsApp Business a WhatsApp API para mejorar la gestión de ventas y evitar el bloqueo de líneas.
- Laura Echeverría: La gerente legal de Olimpia discute el fallo de la Corte Constitucional que agrava el delito de suplantación de identidad cuando se utiliza inteligencia artificial para cometer fraude.
- Felipe Olave: Este empresario huilense relata su trayectoria bajo la filosofía del "optimismo patológico" y detalla sus proyectos inmobiliarios diseñados para transformar el desarrollo regional de Neiva.
- Diana Gaviria: La directora ejecutiva de Connect presenta el "Premio Innovación que impacta 2026", destacando casos de éxito colombianos y convocando a organizaciones que generan impacto real en el país.
Escuche el programa completo aquí: