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Tecnología y Reputación frente a la Realidad Sintética: 2 de agosto - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
Blu 4.0
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 2 de agosto de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.

  • Alberto Arévalos: El CEO de Millenium Group analiza la reputación organizacional frente a la "realidad sintética", advirtiendo cómo la inteligencia artificial facilita la creación de fraudes y deepfakes.
  • Jairo Andrés Londoño: El CEO de Ubiquo explica la necesidad de que las empresas migren de WhatsApp Business a WhatsApp API para mejorar la gestión de ventas y evitar el bloqueo de líneas.
  • Laura Echeverría: La gerente legal de Olimpia discute el fallo de la Corte Constitucional que agrava el delito de suplantación de identidad cuando se utiliza inteligencia artificial para cometer fraude.
  • Felipe Olave: Este empresario huilense relata su trayectoria bajo la filosofía del "optimismo patológico" y detalla sus proyectos inmobiliarios diseñados para transformar el desarrollo regional de Neiva.
  • Diana Gaviria: La directora ejecutiva de Connect presenta el "Premio Innovación que impacta 2026", destacando casos de éxito colombianos y convocando a organizaciones que generan impacto real en el país.

Escuche el programa completo aquí:

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