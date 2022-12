Como una premonición: Luisa Fernanda W presentó la última canción que grabó Legarda

Este domingo se realizó un evento en homenaje al cantante que murió el pasado jueves a causa de una bala perdida en el sector de El Poblado en Medellín. Durante el evento, su novia, la influenciadora Luisa Fernanda W presentó una canción inédita y la última que grabó junto a Legarda.

“Hace dos años Legarda escribió una canción hermosa. Hace poco me la mostró y yo me enamoré de esta canción. Yo le dije “mi amor tenemos que grabar esta canción juntos”. Aparte que es una canción hermosa, parece una predicción”, dijo la paisa.

‘Me sigues queriendo’ es el nombre del último sencillo que grabó Fabio Legarda, y la letra habla de una pareja que no quiere dejar que su amor termine.

“Si sabes que yo me estoy muriendo y yo sé que me sigues queriendo, regresa a mí antes que sea tarde. Tengo tu foto, pero los recuerdos no se abrazan. Puedo negarlo, pero dime cómo engaño al alma”, es una de las frases de la canción que Legarda alcanzó a grabar con Luisa Fernanda W, pero de la que aún no se conoce fecha de publicación.

Escuche aquí la inédita canción de Legarda y Luisa Fernanda W.

