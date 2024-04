"Plomo o coopera": alcalde de San Rafael, Antioquia, denuncia nuevas amenazas de grupos armados

Luego de que a finales de febrero el alcalde del municipio de San Rafael, Eduin Giraldo, alertara públicamente sobre los mensajes que había recibido de hombres que se identificaban como integrantes del Clan del Golfo manifestándole que estaba en el territorio y pidiéndole colaboración para su incursión, una situación similar volvió a repetirse a menos de dos meses.

Y es que en redes sociales se ha conocido en las últimas horas un nuevo y contundente mensaje que pondría en riesgo la integridad de este mandatario del Oriente antioqueño. Nuevamente la exigencia de los presuntos ilegales es acceder a la “colaboración” que están exigiendo a comerciantes del municipio. “Plomo o coopera”, es la sentencia puntual del mensaje.

Giraldo reconoció a Blu Radio que en los últimos días las extorsiones en San Rafael han incrementado, pero que tras un consejo de seguridad llevado a cabo por esta situación, las autoridades indicaron que aún no tienen claro de dónde provienen las intimidaciones.

"Ellos dicen que no hay un grupo acá ilegal en San Rafael, pero de todas maneras la gente está muy preocupada porque están llamando mucho los comerciantes, a los transportadores y los están citando a sitios donde deben entregar plata", señaló.



Tras las primeras amenazas el alcalde reportó el inicio de un estudio de seguridad para definir medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, a dos meses de abrir este proceso afirmó que no ha recibido respuestas.

Publicidad

"A mí la Policía me hizo el estudio de seguridad, ya ellos mandan un reporte a la UNP, me dijeron que en 15 días salía, pero no ha salido absolutamente nada", declaró.

El mandatario indicó que hay algunas medidas de autoprotección que viene adoptando, pero que es necesario reforzar sobre todo la seguridad en el municipio para evitar que el fenómeno de la extorsión siga tomando fuerza.