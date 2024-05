Descubra quién es la novia de Alejo del Desafío 2024: llevan más de 7 años juntos

Luego de la discusión que se dio entre Alejo y Gaspar, del equipo Omega en el Desafío 2024, cuando ella insinuó que le atraía Lina, muchos se preguntaron cuál es la mujer a la que se refirió él que amaba y era su pareja de hace años, por la cual también dijo que "se hacía matar" por defender su relación.

Pues se trata de la antioqueña Melissa Duque Ospina, que es trabajadora social con la cual sostiene una relación de más de 7 años. Los dos han compartidos fotos juntos en redes sociales. Alejo, en su cuenta de Instagram, ha manifestado en algunas publicaciones el amor que tiene por ella.

"Ya perdí la cuenta hace rato, no me acuerdo ni el día exacto pero mas o menos 8 años de un crecimiento y un compartir que me ha cambiado todo gracias Mel @melissaduos por ser, estar y aguantarme", fue uno de los mensaje del competidor del Desafío 2024 hacia su pareja.

El participante ha dejado claro que su corazón pertenece a una sola persona, incluso estando lejos de ella durante la competencia. Sus sentidas palabras sobre su "hembra", como él la llama cariñosamente, demuestran el profundo amor y respeto que siente por su pareja sentimental.

Pese que Alejo luego le pidió disculpas a Gaspar por su actitud, muchas personas en redes sociales respaldaron su actitud al ser una razón de defender el amor y tranquilidad de su pareja. Incluso, en la última foto de los dos, mujeres le comentaron a Melissa que debía sentirse orgullosa porque encontró al hombre indicado que la defiende en cualquier lugar.

"Yo a mi hembra la amo con el alma. Alejo es el mejor sin duda"; "La favorita de Dios"; "Ya lo sabes, sólo lo quería recordar, es el indicado; "Ese hombre te ama", fueron algunos comentarios luego del episodio.