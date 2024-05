¿Por qué Alejo se enojó con Gaspar en el Desafío XX?

Luego de pasar el castigo del Desafío XX, que consistía en estar una noche a la intemperie con varios animales rondando la zona, Omega regresó a su casa para pasar las últimas horas antes de la prueba en el box negro. Allí, se presentó una fuerte discusión entre Alejo y Gaspar.

Todo comenzó cuando Gaspar afirmó que ella vivía una situación similar con Alejo, haciendo referencia a que ella sentía una atracción por Kratos y él con Lina. De inmediato, el paisa se sentó y, enfurecido, le contestó a la capitana de Omega que él no tenía sentimientos hacia otra persona en el Desafío.

De hecho, afirmó que el "quiere mucho a su hembra", haciendo referencia a su pareja sentimental que lo espera fuera de la competencia, e, incluso, ni besaría no tendría relaciones íntimas con Lina.

En ese momento, Gaspar le pidió que la dejara terminar de hablar, pero cuando siguió con su argumento, Alejo manifestó que era muy inmadura y si tenía que irse de la competencia por este tema lo haría. Añadió que la capitana de Omega era muy habladora y hacía esa misma estrategia (hablar sobre los demás y no dejarlos dar su punto de vista), por lo que la discusión llegó al punto que Gaspar dijo: "Si le canso, pues váyase del equipo porque no me voy a ir yo".

Publicidad

Alejo volvió a reiterar que si duerme con Lina es por el frío que hace en la noche en la ciudad de las cajas y no porque quiera algo más allá de eso.

De hecho, Lina afirmó que ambos tienen claro que es una amistad y, por eso, ella ni lo cela con otras mujeres del Desafío.

Publicidad

¿Hubo disculpas?

Minutos después de lo ocurrido y, alejados de los compañeros, Alejo y Gaspar hablaron, reconocieron que se habían equivocado, que estar sin comida en este ciclo los ha afectado y por eso explotaron "ante lo más mínimo".

Alejo le dio un abrazo a Gaspar, le reiteró que quería que volviera a la casa después del Desafío a muerte y así sucedió.