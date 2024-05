Edgar Ramírez regresa como Paolo Macchiarini en la segunda temporada de 'Doctor Muerte'

Desde este 15 de mayo de 2024, Universal Plus" type="text/html" data-cms-ai="0">Universal Plus regresa con la segunda temporada de 'Doctor Muerte', que, nuevamente, tendrá al carismático actor venezolano Edgar Ramírez, quien interpretará al italiano Paolo Macchiarini, un cirujano controversial que hará hasta lo imposible por cuidar sus secretos médicos.

Una serie basada en el podcast homónimo de Wondery que te transportará a un mundo de suspenso e intriga médica. La trama gira en torno al Dr. Paolo Macchiarini, un cirujano cardiovascular italiano aclamado por sus innovadoras técnicas y operaciones exitosas, conocido como el "Hombre Milagro".

La imagen de brillante cirujano del Dr. Macchiarini comienza a desmoronarse cuando la periodista de investigación Benita Alexander se acerca a él para realizar un reportaje. A medida que Benita profundiza en la vida y obra del doctor, descubre un lado oscuro y escalofriante que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre él.

Ante medios de comunicación de forma exclusiva y que Blu Radio estuvo presente, Ramírez manifestó su emoción de volver a darle vida a Macchiarini. Dice el actor que aprender un comportamiento narcisista como el que maneja este personaje pone en tela de juicio algunos conceptos de crianza, o de persona en sí, pues la manipulación termina siendo un arte:

"¿Sabes? es un comportamiento muy aterrador porque eso es lo que sucede, lo que hacen es que lo dan vuelta y ahora estamos más allá de la mentira y ahora todo se trata de ti y tú ser loca y entonces, la persona que es la, que es la víctima del narcisista comienza a cuestionar su propia cordura", dijo.

"Confiar en tus médicos es muy importante para mí", dice Ramírez

Una de las cosas que más impacta de esta serie es la manera en que el italiano manipula las situaciones en conveniencia propia. Pese a que conoce los riesgos de ciertas decisiones, él prefiere pensar en sí mismo sin saber qué desenlace podría tener el otro por un solo error de procedimiento.

"Un terrorista normalmente, cuando hacen sus cosas, hay una separación, hay una distancia, ¿verdad? Quiero decir, plantas una bomba en algún lugar y matas a un montón de personas, no sabes quiénes son esos nombres, no conoces a estas personas, nunca los has visto en la cara. Este tipo que interpreté, él conocía el nombre de su paciente, conocía los nombres de sus familias, era el destinatario de su confianza, sus esperanzas y sin embargo, él decidió jugar con eso sin tener en cuenta las consecuencias", expresó.

Y es que junto a Ashley Michaels, productora de la serie, aseguran que las capacidades de una persona por sacar un beneficio propio son riesgosas y sobre todo en este tipo de profesión. Si bien es entretenimiento, creen que en el mundo podrían existir personas de este tipo y es mejor siempre creer en la ética antes del interés.