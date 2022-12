En vilo repotenciación de edificio Altos del Lago en Rionegro

El edificio Altos del Lago en Rionegro, oriente antioqueño, no podrá ser repotenciado como lo propone la constructora tras un estudio adelantado por un ingeniero, hermano del calculista del edificio Space.



Luego de una reunión adelantada en las últimas horas, donde fue analizado el estudio presentado por la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles, expertos de la Universidad Nacional aseguraron que el plan que ellos proponen para repotenciar la edificación, de donde fueron desalojadas cerca de 60 familias, no da solución a las fallas estructurales.



La administración municipal confirmó que los representantes de la constructora llegaron tarde a la reunión, por lo que no hubo más propuestas, y que la que presentaron fue tras un estudio adelantado por el profesor José Darío Aristizábal.

Por ahora sigue enredado el futuro de la edificación desalojada hace 18 meses y se espera que en próximos días, en comité de la Alcaldía con los expertos de la Universidad Nacional y personal del Gestión del Riesgo, se defina si habrá posibilidad de ser repotenciado bajo otros parámetros diferentes a los propuestos por la constructora o debe ser demolido.

