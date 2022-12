Explosión en mina de Buriticá habría sido ocasionada por personal de socavón vecino

No fue un accidente del ejercicio de la minería. Así lo aseguró la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien además indicó que las pruebas recolectadas durante el operativo de rescate de los seis cuerpos indican que las razones más allá de un accidente.



“Los vigilantes de la Continental Gold estaban haciendo la vigilancia del sector y se encuentra que Cafeto Gold había ingresado y estaba extrayendo el oro, y ahí se presentan los hechos. Algunas implosiones, se presenta un derrumbe. Al parecer, según lo que nos dice el vigilante que sobrevivió, se tiran las llantas que fueron incineradas, lo que hace que ellos se asfixien y no puedan proceder al retiro del lugar”, puntualizó.



La Fiscalía llegó hasta la zona para hacer los allanamientos pertinentes y la recolección de pruebas para determinar si se trata o no de un homicidio.



Se recupera un centro asistencial el único sobreviviente de la tragedia que cobró la vida de seis mineros; se espera que el trabajador sea dado de alta pronto, ya que su testimonio es clave en las indagaciones de las autoridades.



