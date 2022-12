Gobernadores de Antioquia y Chocó firman acuerdo por Belén de Bajirá

Este jueves el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el gobernador de Chocó, Jhoany Carlos Palacios, sostuvieron una reunión en la que acordaron un pacto de no agresión para evitar hechos violentos entre los ciudadanos.



El mediador del encuentro fue el procurador Fernando Carrillo, quien logró que los dos mandatarios se sentaran a negociar cómo será la disputa por Belén de Bajirá, ya que ninguno de los dos desiste en tener el municipio.



“Evitar y desincentivar expresiones o actos que entrañen la agudización de conflictos entre departamentos y, en especial, que puedan provocar profundización de controversias entre los habitantes del sector de la zona de Belén de Bajirá”, señaló el procurador.



Así mismo, acordaron como objetivo prioritario la no afectación de los servicios públicos en la zona, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y no permitir que las diferencias sobre criterios limítrofes impacten las condiciones de vida de los residentes y vecinos de Belén de Bajirá.



El jefe del Ministerio Público anunció que servirá como garante para el desarrollo de los temas tratados en esta primera mesa de diálogo.



El encuentro fue sellado con un abrazo y apretón de manos de los gobernadores de Antioquia y Chocó.



