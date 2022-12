Madre donó parte de su hígado a su hijo y le salvó la vida

Luis Ángel Guerra tiene once meses y por segunda vez volvió a nacer. Su madre, Andry Fernanda Guerra, de 19 años, cuenta que su bebé comenzó a enfermarse tan solo con dos meses de vida, ahí comenzó el viacrucis hospital por hospital.



“Él presentó un color amarillo. Lo llevé al hospital y le hicieron unos exámenes y el médico que estaba de turno me dijo que él tenía la bilirrubina muy alta, que lo tenía que remitir a otro hospital”, relató.



Tras varios meses de angustia, ambos llegaron hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, allí encontró de nuevo la vida, en las manos de Sergio Hoyos, cirujano de hígado.



“El niño llegó acá con una cirrosis avanzada y muchas complicaciones y tuvo una hospitalización larga. Estaba en peligro su vida, por eso decidimos hacer un trasplante de donante vivo, que es el primero que se hace en Antioquia, para tratar de mejorar sus condiciones y evitar que falleciera”, explicó el médico.



Hace un mes sucedió el milagro, su propia mamá fue la donante y Luis Ángel sobrevivió.



“Gracias a Dios yo fui la donante, para mí no fue fácil verlo en una cama y al verlo en el estado que estaba yo toqué mi corazón y yo estaba en buenas condiciones para ser la donante”, expresa la madre.



La recuperación avanzó y ahora Luis Ángel sonríe, baila y vive como un bebé sano; pronto regresarán a Sincé, Sucre, de donde son oriundos y los espera una nueva vida.



