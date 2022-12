Patricia Engel, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

Por primera vez una mujer ganó este galardón otorgado por el Canal Caracol, el Grupo Familia y la Universidad Eafit. Se trata de la escritora Patricia Engel que, con su libro Vida, logró convencer a integrantes del jurado como Leila Guerriero y Héctor Abad Faciolince.



Patricia Engel es nacida en Estados Unidos e hija de colombianos residentes en este país norteamericano. Su obra Vida relata, a través de una serie de nueve cuentos, la vida de Sabina, una mujer que narra las experiencias de la migración, la soledad y la feminidad.



Aunque Sabina relata la vida de una hija de inmigrantes, Engel aclara que no se trata de una autobiografía ya que su personaje tiene vida propia y que los cuentos sirvieron para eludir los momentos de soledad en su juventud. Incluso reconoció que no pensó nunca en publicar un libro al tratarse de un proceso de escritura muy íntima.



“Cuando salió mucha gente me preguntó por la estructura, pero yo me sentí muy libre escribiéndolo y por eso tiene un aspecto experimental, son cuentos que se pueden leer como una novela, no es totalmente tradicional y trato de mantener ese espíritu de aventura cuando escribo mis nuevas obras”, indicó.



Por su parte, la escritora argentina Leila Guerriero, quien encabezaba el jurado, destacó la estructura de esta obra y la originalidad con que se trató la temática de migrantes latinos en Estados Unidos.



“Se trata de una novela fragmentada en relatos que logran una unidad notable gracias a una voz sólida, fresca, honesta y recorrida por un humor inteligente. No es la historia clásica de migrantes latinos en Estados Unidos, sino la de una familia de clase media ya instalada en el país, cuya problemática no pasa por los temas previsibles y varias veces contados como delincuencia, adicciones, desempleo, problemas migratorios; sino por un desajuste casi existencial, sobre todo por parte de su protagonista femenina”, comentó.



Los otros dos escritores finalistas fueron Ricardo Silva Romero, con Historia oficial del amor, y Santiago Gamboa, con Volver al oscuro valle. Los libros llegaron a la recta final luego de competir con 126 publicaciones de 50 editoriales que fueron postulados tras cumplir, entre otros requisitos, con ser publicados entre el primero de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2016.