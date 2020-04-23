Blu Radio Grupo Familia
Grupo Familia
-
Hijos pueden pelear la herencia de sus padres: Ley evitaría que prefieran a uno solo
El proceso legal pretende revelar si la herencia se hizo con la intención de perjudicar a otros herederos.
-
Llegan esposados y con grillos: Migración Colombia por rechazo de vuelos con colombianos desde EEUU
Hoy en día llegan en promedio ocho aviones semanales, “nos estamos preocupando por el estado y los derechos de los colombianos allá (en EEUU)", dijo el director de Migración Colombia.
-
Corte Suprema de Justicia ratifica que mascotas pueden ser embargadas
Un juzgado de familia decretó "embargo y secuestro" de dos perros en un proceso de divorcio, frente a lo que la propietaria de estos animales interpuso una tutela ante la Corte Suprema argumentando que los animales no eran bienes muebles sino seres sintientes.
-
Otra masacre en Nariño: cuatro personas fueron asesinadas en Mosquera
Esta vez, los hechos de violencia se extienden a la costa pacífica del departamento.
-
Grupo Familia donó 5 millones de toallas higiénicas por la cuarentena
Una parte de esa donación será para las mujeres más vulnerables de Medellín.
-
Patricia Engel, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana
El Premio fue entregado durante la noche de este miércoles en la Universidad Eafit.
-
No es suficiente que Familia haya admitido cartelización: Sec. de Transparencia
Luego de que la empresa Familia admitiera a través de un comunicado su participación en el cartel del papel higiénico, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Encizo, señaló que no es suficiente el arrepentimiento, sino que se debe implementar un código de ética empresarial.
-
Familia acepta participación en cartel del papel higiénico y suspende al gerente
Ruedan las primeras cabezas por el escándalo del cartel del papel higiénico. La empresa Productos Familia reconoció públicamente haber participado en el cartel y anuncia el despido de su gerente general.