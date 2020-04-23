En vivo
  • Hijos pueden pelear por la herencia de padres
    Hijos pueden pelear por la herencia de padres
    Foto: Freepik
    Economía

    Hijos pueden pelear la herencia de sus padres: Ley evitaría que prefieran a uno solo

    El proceso legal pretende revelar si la herencia se hizo con la intención de perjudicar a otros herederos.

  • Fernando García, Director de Migración Colombia
    Fernando García, Director de Migración Colombia
    Foto:
    Nación

    Llegan esposados y con grillos: Migración Colombia por rechazo de vuelos con colombianos desde EEUU

    Hoy en día llegan en promedio ocho aviones semanales, “nos estamos preocupando por el estado y los derechos de los colombianos allá (en EEUU)", dijo el director de Migración Colombia.

  • 376843_Perro // Foto: AFP
    Blu Radio
    Peror / Foto: AFP
    Nación

    Corte Suprema de Justicia ratifica que mascotas pueden ser embargadas

    Un juzgado de familia decretó "embargo y secuestro" de dos perros en un proceso de divorcio, frente a lo que la propietaria de estos animales interpuso una tutela ante la Corte Suprema argumentando que los animales no eran bienes muebles sino seres sintientes.

  • masacre-mosquera-nariño-foto-bluradio.jpeg
    Foto: BLU Radio
    Pacífico

    Otra masacre en Nariño: cuatro personas fueron asesinadas en Mosquera

    Esta vez, los hechos de violencia se extienden a la costa pacífica del departamento.

  • 317736_Blu Radio // Mujeres // Foto: Frédéric Cirou / AltoPress / PhotoAlto
    Blu Radio // Mujeres // Foto: Frédéric Cirou / AltoPress / PhotoAlto
    Salud

    Grupo Familia donó 5 millones de toallas higiénicas por la cuarentena

    Una parte de esa donación será para las mujeres más vulnerables de Medellín.

  • 277255_Foto: EAFIT
    Foto: EAFIT
    Antioquia

    Patricia Engel, ganadora del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

    El Premio fue entregado durante la noche de este miércoles en la Universidad Eafit.

  • 24571_Logo de Familia / Foto: grupofamilia.com.co
    Logo de Familia / Foto: grupofamilia.com.co
    Nación

    No es suficiente que Familia haya admitido cartelización: Sec. de Transparencia

    Luego de que la empresa Familia admitiera a través de un comunicado su participación en el cartel del papel higiénico, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Encizo, señaló que no es suficiente el arrepentimiento, sino que se debe implementar un código de ética empresarial.

  • 24361_Logo de Familia / Foto: grupofamilia.com.co
    Logo de Familia / Foto: grupofamilia.com.co
    Humor

    Familia acepta participación en cartel del papel higiénico y suspende al gerente

    Ruedan las primeras cabezas por el escándalo del cartel del papel higiénico. La empresa Productos Familia reconoció públicamente haber participado en el cartel y anuncia el despido de su gerente general.

