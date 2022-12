Por amenazas y agresiones renuncian médicos de hospital en Antioquia

Los mismos usuarios de un hospital en el norte de Antioquia fueron los culpables de la renuncia masiva de sus médicos.



Al graduarse hace tan solo dos meses, María Camila, médica general, nunca pensó que su vocación de salvar vidas, iba incluso a poner en riesgo la suya. En Donmatías, Antioquia, ella y otros seis médicos renunciaron porque, además de agredidos, están siendo amenazados.



“Sentir que las personas a las que les estás brindando el servicio la cogen contra vos cuando vos no sos el culpable de todo lo que está pasando en el país a nivel de salud es demasiado triste”, dijo María Camila.



Agregó que a uno de sus compañeros le pegaron en la cara un golpe y “el domingo pasado sufrió amenazas contra su vida porque no pudo atender a una paciente por cosas del sistema de salud”.



Según Beatriz Restrepo, gerente del hospital, el centro médico permanece cerrado, sus camas y camillas vacías y sin pacientes. En el municipio no hay otro centro de atención y hay más de 20 mil personas están afectadas.



“La renuncia se presenta debido a agresiones físicas y verbales que han sido víctimas los médicos en el ejercicio de su profesión, básicamente eso es lo que lleva a tomar la decisión”, explicó.



Las autoridades atribuyen estas situaciones a problemas generados por intolerancia, así lo aseguró el mayor Wilson Ortega, comandante de Policía del distrito Santa Rosa de Osos.



Entre este miércoles y jueves se definirá el futuro de la planta de médicos del hospital público del municipio de Donmatías.



Las autoridades han informado que el próximo jueves habrá un consejo de seguridad dónde se discutirá la seguridad de los médicos y del sector donde se encuentra la institución médica.