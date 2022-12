Rechazan orden de arresto contra líder de la Comunidad de Paz de Apartadó

Luego de que se conociera la orden de una jueza sobre el arresto contra Germán Graciano, líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la exalcaldesa del municipio e integrante del grupo Investigaciones para la paz, Gloria Cuartas, aseguró que no se puede acatar el fallo, pues en los últimos años han evidenciado que hay apoyo de las fuerzas militares con grupos paramilitares.



Además, dice que el Ejército no ha cumplido las órdenes de protección de la Corte para los líderes de esa comunidad. Asimismo, expresó que no se puede ir en contra de las víctimas a favor de los victimarios.



“Lo primero que tenía que haber hecho el sistema judicial fue investigar o pedir que se investigaran los enunciados de la comunidad de paz. Es evidente que hay una connivencia institucional con el paramilitarismo”, aseveró.

Cuartas añadió que, en los últimos años, Germán Graciano ha sido víctima de ataques contra él y su familia, por los cuales fueron capturados dos paramilitares que fueron dejados en libertad por el mismo juzgado y no se ha dado garantías de seguridad del Estado.



Según Cuartas, con esta decisión de arrestar al líder se le está revictimizando.

