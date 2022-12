“Soy inocente”: israelí acusado de proxenetismo estudia demandar a la Nación

Habló Eyal Shaty, uno de los 8 israelíes capturado por la Policía y la Fiscalía hace 2 semanas, acusados de pertenecer a una red de proxenetismo que funcionaba en Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Medellín.

Eyal Shaty dijo que es inocente, que el operativo fue un montaje de las autoridades colombianas e insistió en que es un empresario que se dedica a la construcción y el turismo.

"Me cogen en la calle como criminal, me encierran 8 días en una cosa horrorosa hasta que el mismo juez dice libertad inmediata, ¿por qué? porque soy inocente", dijo.

Este israelí fue el primero en quedar en libertad por decisión de un juez de control de garantías de Medellín.

Posteriormente, las otras 7 personas capturadas junto con él fueron cobijadas con casa por cárcel.



Eyal sostiene que este caso es un falso positivo judicial. "Lo que más me duele es que a mi hija en la escuela le dicen: es que tu papá vende droga y tu papá va con niñas pequeñas y putas (...) eso no es así, eso no es así”, expresó.

El extranjero estudia, junto a sus abogados, si demanda a la Nación por las acusaciones en su contra.

Fue señalado de concierto para delinquir, prostitución, explotación sexual de menores de edad y fabricación porte venta y consumo de alucinógenos.