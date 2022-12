Urrao se convierte en el tercer municipio antioqueño que prohíbe la minería

Este fin de semana quedó en firme la decisión del Concejo municipal de Urrao de prohibir la minería de metales, tras pasar los debates necesarios sobre este tema que ha estado sobre la mesa desde el 2012, cuando también se había prohibido la explotación pero el Tribunal contradijo esta determinación.



Daniel Quiroz, líder ambiental del municipio, aseguró que ya habían adelantado tomas pacíficas en el parque principal, manifestando que allí no quieren minería a gran escala y no permitirán que lleguen multinacionales a explotar sus recursos.



Urrao se convierte en el tercer municipio del suroeste antioqueño, junto a Támesis y Jericó, en decirle no a la minería por decisión de los Concejos municipales.



