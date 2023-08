Video: denuncian negligencia con mujer que murió tras pedir atención en piso de hospital en Sabaneta

El dolor de la familia Ceballos Restrepo es tan profundo como el que en medio del llanto expresaba doña Liliana María Ceballos, de 51 años, quien quedó grabada en el piso del área de hospitalización del Hospital Venancio Díaz de Sabaneta, Antioquia, donde se desplomó en medio del llanto y reclamando atención ante la aparente indiferencia de las auxiliares en el puesto de enfermería.

La paciente enfermera estaba a dos metros de tres enfermeras pero ninguna la socorrió y seguían con papeles sin pararse de la silla, mientras doña Liliana se quejaba del dolor por más de dos minutos sin que nadie la ayudara a levantar.

La mujer murió al día siguiente tras un fuerte dolor que estaría relacionado con problemas gastrointestinales, pero el reporte médico señaló que falleció de un paro cardiorrespiratorio. Las directivas del Hospital ya investigan la presunta negligencia y decidieron despedir a las tres enfermeras.

Sin embargo, para la familia no es suficiente como lo indicó la hija de la víctima, Marcela Restrepo, quien aseguró que a esta hora no han recibido ni el pésame del centro asistencial.

Publicidad

"En el pasillo de enfermería se desplomó y empezó a quejarse en el piso como se ve en el video. Pero yo no estoy conforme con eso, simplemente con despedirlas. Ellos se pueden ir a trabajar a otro hospital, yo no quiero que ellos vuelvan a trabajar en un hospital. Ellos no son aptos para trabajar en un hospital, deben de quitarles la licencia", aseveró la hija.

La familia ya adelanta acciones legales contra el hospital, el personal de salud y también esperan respuestas de la EPS Savia Salud que no había autorizado exámenes requeridos y una intervención y el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado que, a pesar del estado, la remitió a un centro asistencial de menor nivel donde no tenían todas las condiciones para atenderla.