Capturaron a secuestradores de taxista en el sur de Bogotá; persecución quedó en video

En Bogotá, un nuevo hecho de inseguridad en la noche de este lunes dejó tres personas capturadas gracias a la oportuna reacción de la Policía Metropolitana de la ciudad, que habían robado y secuestrado a un taxista momentos antes.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la Noche para Mañanas Blu, los hechos ocurrieron en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital, donde estos señalados delincuentes atacaron al conductor y lo dejaron sin su taxi muy cerca del CAI del Lucero.

Según el relato de la misma víctima a Blu Radio, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego en la cabeza, lo despojaron de sus pertenencias y lo secuestraron por varias cuadras, antes de obligarlo a bajar del vehículo y huir con su taxi.

Gracias a la rápida actuación de los patrulleros, quienes persiguieron a los sospechosos, el vehículo fue recuperado y los presuntos secuestradores fueron capturados.



“Tres sujetos me sacan la mano y me dicen que van destino hacia el CAI del Lucero, posteriormente me dirijo hasta el punto a llevarlos y cuando pasando el CAI del Lucero me dicen que suban una cuadra más arriba, algo que llegó a la cuadra más arriba, un hombre me saca una pistola y me la puso en la cabeza y me dice ya sabe que perdió"

Publicidad

La víctima detalló que después de eso, los delincuentes lo pasan para atrás del carro y lo empiezan a despojar de todas sus pertenencias. "De ahí me dan vueltas a la manzana y me botan del carro y arrancan con el vehículo y gracias a los patrulleros que hicieron su labor y me recuperaron mi vehículo”, complementó.

La persecución de los hombres quedo registrada en video y dos de ellos fueron golpeados por otros conductores que llegaron al lugar. Ambos se encuentran recluidos en un centro médico debido a las heridas sufridas. El tercer sospechoso está detenido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del sector de Molinos.

Publicidad

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: