Crimen de director de cárcel Modelo de Bogotá pone en alerta a funcionarios del Inpec en Santander

El asesinato del coronel en retiro Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá, ha encendido las alarmas entre los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Santander y otras regiones del país. El asesinato, que ocurrió en la tarde de ayer, se atribuye al grupo criminal conocido como "Mago" (Muerte a Guardianes Opresores), que había lanzado amenazas contra funcionarios penitenciarios.

Hernando Mantilla, destacado veedor de los derechos carcelarios en Santander, expresó su profunda preocupación y rechazo ante este trágico evento.

"Como defensor de los derechos carcelarios en Santander, presento mi rechazo total a la situación que se ha dado de la muerte en el día de hoy del coronel Elmer Fernández, actual director de la cárcel Modelo de Bogotá. Este señor estaba incluido dentro de una lista de funcionarios del Inpec amenazados por el últimamente famoso grupo Mago, quien se ha dedicado desde hace un tiempo a amenazar a todos los funcionarios del Inpec. Este grupo sacó el pasado 10 de mayo un panfleto donde amenazaban nuevamente con un plan pistola a todos los funcionarios del Inpec y hoy se cumple esa amenaza en forma del director actual de la cárcel Modelo de Bogotá", dijo Mantilla.

Por su parte, el senador santandereano Gustavo Moreno, manifestó su dolor y condena por el asesinato del coronel Fernández, a quien conocía personalmente.

"No imaginan lo que duele ver cómo se asesina despiadadamente. Yo conocí al coronel y esto parte el alma. Pareciera que la ley y el derecho en la vida están en manos del crimen que opera desde los centros carcelarios y penitenciarios del país. Se dan amenazas en Santander y otros departamentos. También sé que la inteligencia está investigando muchas de estas. Lo que no puede seguir pasando es un plan pistola que asesina a funcionarios mientras nos cruzamos de brazos. El gobierno debe despertar y actuar. No podemos dejar al Inpec y a sus funcionarios a su suerte. Hoy el sistema carcelario y penitenciario vota pus, está podrido de la corrupción", indicó Moreno.

¿Quién está detrás del asesinato del director de la cárcel La Modelo?

El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, dio detalles del caso ocurrido este jueves, 16 de mayo, cuando en horas de la tarde el coronel (r) Elmer Fernández se movilizaba en un carro por Bogotá y fue impactado por un disparo sobre la carrera 30 con calle 80.

El principal sospecho es uno de los presos del patio cuatro de la cárcel La Modelo, Pedro Nel Caro Triana, alias ‘Pedro Pluma’, quien había amenazado de muerte días antes al coronel Fernández con aterradores panfletos en los que le hacía una advertencia si lo trasladaba de prisión. Incluso, lo intimidó con el bienestar de su familia si volvía a realizar operativos de requisa.