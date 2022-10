Alcalde de Bucaramanga pide a la Corte permiso para participar en política

Una nueva controversia se ha generado en redes sociales y en la opinión pública por la propuesta que le ha hecho el alcalde de Bucaramanga a la Corte Constitucional sobre la participación en política, en épocas de comicios electorales.

A través del programa “Hable con el alcalde” en Facebook, Rodolfo Hernández le pide a la Corte Constitucional que aclare qué significa, realmente, participar en política.

Publicidad

“Actualmente cualquier funcionario puede ser suspendido o sancionado por hablar de política, es importante que la Corte defina qué es exactamente hablar de política o involucrarse en política, porque yo estoy hablando de política más no me he involucrado en política”, señala el alcalde.

Le puede interesar: Polémica por reunión del alcalde de Bucaramanga con precandidatos a la Alcaldía

El mandatario local añade que, desde el presidente hasta un concejal deberían tener permiso para participar en política como principio básico de la libertad de expresión.

“Todo funcionario de la Presidencia de la República hasta un concejal deberían tener libertad de expresión para involucrarse en los temas de ciudad, la región y el país que preocupan a la ciudadanía, sin el riesgo de que sean acusados de que están actuando en política, esto es la democracia, esta es la libertad de expresión”, enfatizó Hernández.

Publicidad

Precisamente, sobre el tema, el mandatario local en el mismo Facebook Live, señaló a Edgar Suárez, precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, como corrupto e invitó a los ciudadanos para no votar por él.

“Ahora aspira a la Alcaldía, pobre Bucaramanga si llegan a pensar en elegirlo a él, mejor dicho, con Édgar Suárez Gutiérrez de alcalde de Bucaramanga se acaba el planeta tierra”, dijo.

Publicidad

Sobre esas críticas en contra del precandidato, Rodolfo Hernández añadió: “cuando el alcalde denuncia la corrupción implica posibles opositores en futuras campañas electorales, no está hablando de política, está hablando de una preocupación de la gente”.