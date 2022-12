Alcaldía de Bogotá taló más de 2 mil árboles al mes entre 2016 y 2018

En los últimos tres años, desde que inició la administración del alcalde Enrique Peñalosa, se han talado 87.373 árboles, lo que corresponde a una cifra de 2.427 al mes durante 36 meses. Según el consolidado de la Secretaría de Ambiente, durante el 2018 se realizaron 40.140 talas en la ciudad, lo que corresponde al 47% del número total de los años 2016 a 2018.

Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda ha recibido más de 18 millones de pesos por compensaciones en los años 2016, 2017 y 2018. La mayor suma se recibió el último año con una cifra de 7.800.509 pesos.

Publicidad

Sin embargo, en temas de resiembra entre espacio público y restauración ecológica, se han plantado 243.818 árboles en Bogotá plantados entre las entidades del Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, las alcaldías locales, el Acueducto de Bogotá y el IDU.

¿Cuál es el permiso de tala de árboles en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada de emitir los permisos. Está constantemente evaluando las condiciones del arbolado de Bogotá, tanto en espacio público como en predios privados.

De esta forma emite conceptos técnicos luego de solicitudes de evaluación en las que se establecen si los árboles presentan algún riesgo o deterioro.

Publicidad

Mientras que los árboles que están en espacio público tienen un plan de vigilancia y control que ejecutan 6 entidades del Distrito:

Jardín Botánico: se encarga del mantenimiento y el manejo del arbolado. Así como de las talas y tratamientos integrales.

Publicidad

Enel-Codensa: se hace responsable si hay interferencia con cableado de alta tensión.

UAESP: es la entidad encargada de las podas.

EAB: interviene si hay árboles en rondas canales y fuentes hídricas.

IDRD: se hace cargo de la intervención en los parques de la ciudad.

Publicidad

IDU: se hace responsable cuando el arbolado interfiere en las vías.

En el caso de los árboles en espacio privado los tratamientos están a cargo del propietario después de haber obtenido los permisos emitidos por la autoridad ambiental.

Publicidad

Lo que dicen los expertos

Pese a que en el Distrito aseguran tener controles para regular la tala de árboles en la ciudad, los expertos afirman que no se cuenta con los estudios necesarios para certificar los permisos.

También explican que no existe una compensación real entre la tala de un árbol que lleva muchos años de vida y la siembra de uno que tiene apenas meses.

En diálogo con BLU Radio, el ingeniero en recursos

hídricos y especialista en gestión ambiental Jaime Moncada aseguró que un ecosistema funciona igual que los seres humanos.

Vea también: Ciudadanos se tomaron parques de Bogotá para protestar contra de la tala de árboles

Publicidad

“A medida que va creciendo, los aportes se vuelven más significativos. Cuando estamos hablando del funcionamiento de un ecosistema, estamos hablando de la capacidad que tiene la cobertura vegetal para mantener el equilibrio entre lo que nosotros emitimos y los gases de efecto invernadero”, dijo.

Por esta razón, según Moncada “si se tala un árbol que está en plena producción de captación de CO2, de eliminación de oxígeno y se asegura que por talar ese árbol se están sembrando 8, y con eso se está compensando, es una mentira. Porque lo que se está generando es un impacto sobre la impermeabilización de la ciudad”, agregó.

Publicidad

Según el director del Movimiento Ambientalista Colombiano, Camilo Prieto hay dos aspectos que preocupan y son los argumentos de la Alcaldía y los mecanismos que se están utilizando para realizar las talas.

Prieto expone que “el secretario Distrital de Salud ha mencionado que las talas se hacen con el fin de mejorar la exposición solar para que los ciudadanos tengan mayores niveles de vitamina B, lo cual parece una razón absurda puesto que no existen índices de raquitismo importantes en la ciudad” y agregó que esto implicaría que las personas que viven en los bosques tendrían que sufrir de raquitismo “lo cual es completamente falso.”

Afirmó que el balance de compensación del Distrito es absolutamente insuficiente porque un árbol se demora 5 años para empezar a generar mecanismos de regulación en el medio ambiente.

Y los ciudadanos, ¿qué dicen?

Publicidad

Las opiniones están divididas, algunos bogotanos consultados por BLU Radio aseguraron que “mientras la tala no sea cerca de sus casas y no se afecten cantidades importantes, no debe haber alarma porque se resiembra otro”.

Pero, es otra la opinión de organizaciones en defensa de la naturaleza.

Publicidad

Por ejemplo, para Sebastián Rojas, vocero del comité Defendamos la Séptima, “lo que quieren es hacer un supuesto diseño paisajístico, eso no es paisajismo. Quieren imponer una visión estética, para uniformar incluso con especies foráneas. Es mucho más lo que pierde que lo que gana la ciudad”.