Amenazan de muerte a concejal que denunció 'volteo' de tierras en Tabio

Álvaro Moscoso, concejal de Tabio que con tan solo 23 años se ha dedicado a investigar un posible caso de 'volteo' de tierras del 2014 en su región, fue objeto de amenazas contra su vida.

Este lunes 4 de febrero, en la cocina de la Alcaldía, edificio en donde sesiona el Concejo, una de las empleadas del servicio de aseo encontró un paquete marcado con el nombre del concejal. Se trataba de un sufragio que anunciaba su muerte y un sentido pésame por la pérdida de su vida.

El pasado 19 de septiembre, BLU Radio publicó una investigación sobre las denuncias del concejal. En diciembre de 2014, el entonces alcalde de Tabio decretó el cambio del uso de suelo de un área de más de 81.000 metros cuadrados que era rural, para que allí se pudiera desarrollar un proyecto de vivienda social.

El Concejo había dado la discusión meses atrás y le negó al alcalde la conversión del uso de la tierra, por lo que el mandatario local insistió en hacerlo vía decreto. La empresa que se quedó con el proyecto terminó pagando una plusvalía de $113.000 por metro cuadrado, basada en un cálculo de una empresa pública del departamento. Esto, pese a que un avalúo de la Lonja Nacional de Propiedad Raíz había concluido que el precio por metro cuadrado debía ser de $ 700.000 por metro cuadrado, una diferencia millonaria.

Moscoso denunció los hechos ante la Fiscalía General, pero hasta ahora no hay resultados en la investigación. Dijo que pide a las autoridades que se sepa quién está detrás de las amenazas.

“Apareció el sobre en la cocina con mi nombre y justamente en la cocina de la Alcaldía en donde no hay cámaras y casi nadie pasa por ahí. La Sijín y el CTI estuvieron en mi casa, pero solo haciendo preguntas. Hasta ahora no me han asignado un esquema de seguridad y mi familia está muy preocupada”, dijo el concejal.

El Partido Verde, al que pertenece el concejal, ya hizo pública la denuncia también. La senadora Angélica Lozano dijo que ya había tenido una reunión con el concejal y con la vicefiscal María Paulina Riveros, por lo que la Fiscalía está enterada en detalle de las denuncias.

Moscoso aclara que no tiene idea de quién pueda estar detrás de la amenaza porque en la actualidad también investiga otros hechos de posible corrupción. El exalcalde de Tabio, denunciado por el concejal, es hoy funcionario de la Gobernación de Cundinamarca.