ARTBO: Más de 3.000 obras contemporáneas serán expuestas al público en Corferias

las más de 3.000 obras contemporáneas de 500 autores entre un público que le ha perdido el miedo a este tipo de creaciones.



Al acto de inauguración asistió el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, quien dijo que ARTBO "es uno de los momentos más importantes en la vida cultural del país" y tiene también "una dimensión económica", al generar una serie de ingresos en la venta de obras de arte.



Según Cárdenas, esta edición "tiene una simbología especial" porque en las 84 galerías de 33 ciudades del mundo que acoge la feria uno "encuentra armonía, espíritu, donde lo que impera es un sentimiento de convivencia que es lo que hoy los colombianos estamos añorando y soñando con la paz".



ARTBO, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, abrirá sus puertas al público desde este 1 de octubre y se prolongará hasta este domingo, en "un espacio democrático donde las personas pueden entrar, preguntar en cada mostrador, donde hay espacios para el aprendizaje", señaló la directora de la feria, María Paz Gaviria.



Gaviria destacó que la edición de este año es "muy potente" debido no solo a la cantidad de obras plásticas, sino también por la "selección magnífica" que han llevado a cabo los curadores.



La muestra ha llamado la atención de personajes ilustres como Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente español Adolfo Suárez, o Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano en La Habana, quienes se pasearon esta noche por los más de 15.000 metros cuadrados en los que se desarrolla.



Después de Colombia, los países con mayor presencia en ARTBO son Estados Unidos, Argentina y España, este último país de procedencia de Moisés Pérez de Albéniz, director y propietario de la galería que lleva su nombre, ubicada en Madrid.



Pérez de Albéniz señaló a Efe que "están pasando años muy duros para el arte contemporáneo" en España debido a las crisis económica, aunque "es cierto que ha habido una mejoría a partir de este año".



A pesar de las dificultades, la galería madrileña acude a la feria bogotana por segunda vez al considerar que los artistas que apadrinan pueden tener "una buena difusión" en Colombia y más cuando el país "está resolviendo los problemas más acuciantes que tiene".



No obstante, el arte contemporáneo aún tiene barreras que romper para terminar de convertirse en algo masivo y apreciado por la sociedad: "Todavía hay mucha gente que entra a la galería y pregunta cosas como cuánto la entrada o si las obras se venden", relató Pérez de Albéniz.



En este sentido, ARTBO ha decidido sensibilizar al público con la sección "Articularte", "donde niños, jóvenes y público en general pueden acercarse a las obras y tener experiencias vivenciales", explicó Gaviria, quien celebró que cada vez más personas acudan a este espacio.



Las cifras demuestran que el público cada vez está más abierto a este tipo de manifestaciones artísticas, pues en los últimos años los visitantes a la feria se han doblado pasando de 15.300 personas en 2012, a más de 30.000 en la edición del año pasado.



Para el curador del foro teórico de la feria, José Roca, "en los últimos años ha habido una apertura del público" porque la clave ha estado en familiarizar este tipo de arte.



"El problema con el arte contemporáneo es que a veces no logra identificarse como arte, pero una vez que se vaya naturalizando, la gente podrá quitarse el imperativo de si es o no es arte y lo mirará de una manera más profunda", explicó a EFE Roca, también curador adjunto de arte latinoamericano en la Tate Gallery de Londres.



Por ese camino van secciones como "Referentes", que rendirá un homenaje a las obras más representativas del arte contemporáneo de entre 1920 y 1980, y también "Artecámara", que muestra el trabajo de más de 30 jóvenes promesas del arte colombiano.



Pero ARTBO también es un encuentro comercial, "relativamente nuevo en Colombia", según Roca, que ha conseguido dar salida a la "mucha producción de arte" que tenía el país, pero que no encontraba mercado donde colocarlo.



En este sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, indicó que en cada feria tienen "expectativas de negocio por más de 100 millones de dólares".



"Hace un año sobrepasamos con creces esta cifra, podemos hablar casi de 200 millones de negocio y esperamos que este año sea de nuevo así", agregó. EFE