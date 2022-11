Asesinan a un hombre en sala de espera de la Clínica Méderi en Bogotá

Un hombre que se encontraba en la Clínica Méderi en la sala de consulta externa fue asesinado por dos hombres que le propinaron 5 disparos.



Aunque el personal médico activó los protocolos de reanimación, el esfuerzo de los galenos no prosperó debido a la gravedad de las heridas.



La identidad del sujeto asesinado es Edwar Ferney Sandoval, había salido de la cárcel hace dos meses y tenía antecedentes por hurto.

Publicidad

A la hora del homicidio portaba documentos falsos y a su esposa la habían asesinado hace tres meses. Las autoridades manejan un posible ajuste de cuentas.



Algunos testigos del hecho aseguraron que dos hombres llegaron en una moto, activaron el arma y huyeron rumbo al centro de la ciudad.



Las autoridades revisan las cámaras de seguridad y activaron el plan candado para dar con el paradero de los responsables.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Policia Antinarcóticos aseguró que a pesar de que se cayó el proyecto que buscaba una contratación rápida de campesinos para erradicación de cultivos, esto se seguirá haciendo sin Ningún cambio.



-Tres niños fueron reportados como desaparecidos en el noroccidente de Medellín, después que salieron del colegio y no regresaron a sus casas desde hace más de 30 horas.



-La comisión que partió en busca del funcionario de la ONU que fue retenido ayer en el Guaviares por un grupo disidente de las Farc aún no regresa. Se espera que lleguen en las próximas horas con el funcionario del organismo internacional.



-Continúan los operativos contra la banda “Los Pelusos” en Norte de Santander. En las últimas horas un integrante de la banda criminal fue abatido y otros 4 resultaron heridos.



-El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, pidió a la comunidad internacional más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro durante su visita a Washington.



-En el consulado de Venezuela en Barranquilla un grupo de ciudadanos colombo venezolanos protagonizó un plantón durante varios minutos en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.



-En Barrancabermeja en Santander una menor de 11 años dio a luz a un bebé. Según las autoridades producto de un abuso sexual. Las autoridades esperan la orden de captura para detener al presunto responsable.



-La senadora Viviane Morales arremetió contra el Gobierno, luego de que varios ministros manifestaran reparos al referendo que busca impedir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo.



-La Procuraduría investigará a los alcaldes y gobernadores que no han cumplido con los programas de gestión del riesgo.



-La Fiscalía General de la Nación dará los lineamientos sobre el levantamiento de las órdenes de captura contra los agentes del Estado que participan en el proceso de paz.



-A partir de la próxima semana vencen los plazos para el impuesto a la riqueza.



-Entre 2010 y 2015, según la encuesta de demografía y salud, los colombianos que decidieron irse a vivir a otro país, el 20% eligió Venezuela, además los embarazos adolescentes bajaron.



-Una serie de enfrentamientos entre fuerzas armadas y ladrones de combustible que operan en el centro de México dejaron diez muertos en el estado de Puebla.



-La dupla de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se preparan para la semifinal del ATP 250 de Munich que disputaran mañana.