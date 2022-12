Así funciona el mercado negro de permisos de ‘pico y placa’ en Bogotá

BLU Radio le ha seguido la pista durante meses a redes de tramitadores que, con la supuesta ayuda de funcionarios, venden permisos legales para estar exentos de la restricción de ‘pico y placa’ en Bogotá.

Estos tramitadores se ubican en sectores como: en los San Andresito de la 38 y de San José, en las afueras de los puntos de Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) y sobre todo, en Paloquemao.

Periodistas de Blu Radio recorrieron los sectores y fueron testigos de cómo se mueve ese mercado negro, pero, sobre todo, llegaron a clientes que han sido beneficiados con ese tipo de permisos, sin tener los requisitos que exige la ley.

La modalidad

Los tramitadores venden los permisos de exención de ‘pico y placa’ desde 2.5 millones de pesos hasta 4 millones de pesos, la variación se hace de acuerdo con el perfil del cliente. El dinero se entrega en efectivo después de certificar a través de la página de movilidad que su placa aparece exenta de esa restricción.

¿Cómo lo hacen?

Según fuentes del caso, las redes consiguen documentos de la UNP o de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (no se conoce si son legales o no) en los que certifican que el vehículo está al servicio de protección de personas. En otras ocasiones, logran certificados médicos que avalan una discapacidad física o mental (no se conoce si son legales o no). Así, logran que sus placas ingresen a la plataforma de la Secretaría de Movilidad como exentos de pico y placa. En cualquiera de los casos, al parecer, trabajan mancomunadamente con funcionarios de las entidades involucradas en estos procesos. Para todos hay una tajada.

Llamada

El siguiente audio es la conversación entre un cliente que, aparentemente, ha sacado varios permisos de exención de ‘pico y placa’ y un tramitador. En ella, le pregunta por qué está tan demorado el proceso.

“Eso está demorado, entre 40 y 45 días. Eso está demorado porque le han metido mano a movilidad y ya no está tan fácil. Toca hacer unas ‘guevonadas’ de seguridad, pero no te preocupes que eso está en trámite”.

Según el director de la policía de Transito de Bogotá, coronel Rodolfo Carrero, en lo que va corrido del año ya van 32.000 conductores sancionados por 'pico y placa'. Quiere decir que al día, en la capital, se sancionan 136 personas por infringir la norma. Cada comparendo tiene un valor de 15 SMMV, es decir, cerca de 390.600 pesos.