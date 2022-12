Atesa deberá devolver al Distrito $7 mil millones por caos de basuras de 2012

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reveló que el Tribunal Superior de Cundinamarca expidió un fallo en respuesta a la demanda que había sido puesta por la Uaesp a la empresa Atesa, por el caos ocurrido el pasado mes de diciembre de 2012, cuando estos últimos no pusieron en funcionamiento los camiones que había solicitado el Distrito para garantizar la recolección de las basuras. (Lea también: SuperIndustria reitera llamado de Corte para que Petro cambie modelo de basuras )



El fallo ordena a Atesa devolverle al Distrito 70 mil millones de pesos.



“Camiones compactadores, software de instalaciones, pues el Tribunal le da la razón al Distrito y le ordena a la empresa Atesa pagarnos 70 mil millones de pesos”, anunció Petro. (Lea también: ‘Culebrón’ por caso Petro es solo confrontación ideológica: The New York Times )



El alcalde calificó esto como un triunfo y dijo que espera que con las sanciones a los otros tres operadores le devuelvan al Distrito por lo menos 32 mil millones de pesos.