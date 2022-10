¡Ay hombe! Piqueria, el vallenato infantil y aficionado tienen nuevo rey

La noche del pasado domingo se disputó las finales de piqueria infantil y mayores, así como de las acordeoneras menores y los acordeoneros aficionados participantes en la edición número 52 del Festival Vallenato. Dos niñas fueron protagonistas en esta edición que, precisamente, por primera vez otorgó un espacio de competición solo para mujeres.

En la competencia de acordeoneras menores ganó la cesarense Alexandra Gómez, oriunda del corregimiento La Loma, en El Paso, Cesar. Ella se convirtió en la primera acordeonera en ganar la categoría menor de las mujeres.

La otra gran ganadora de este festival fue la vallenata Nicol Zabaleta, de 13 años, quien se enfrentó en el duelo de piquería con Álex Barros. Ella participó en la categoría de piqueria menores, que aún es mixta.

"No tuve nervios. Yo fui sin copmpasión a la tarima. Se me facilitó mucho porque ellos son hombres e intentaron enamorarme, pero yo los evito. Hay hombres que dicen que las mujeres no pueden, pero sí podemos", contó la pequeña al versear tú a tú con un hombre.

Escuche aquí la declaración completa de Nicol Zabaleta:

Un antioqueño se llevó la corona en la categoría de piqueria mayores. Se trata de José Luis Arcos de Arcos, oriundo de Nechí y quien luego de siete participaciones en el Festival de la Leyenda Vallenata, finalmente pudo salir victorioso con sus versos.

Como rey aficionado se alzó el valduparense José Juan Camilo Guerra Mendoza, quien en la actualidad tiene 18 años y en 2017 fue rey juvenil.

