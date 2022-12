Bogotá recibirá a la élite de la industria periodística digital de América Latina

Del 14 al 16 de noviembre Bogotá acogerá el congreso de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, WAN-IFRA, Digital Media LATAM, que tratará diversas estrategias digitales de contenido pago, inteligencia de datos, verificación de información, innovación en redacciones y plataformas de distribución de contenido.



Digital Media LATAM es la conferencia más importante de la región sobre transformación digital de la industria periodística. En esta edición, cuenta con el apoyo estratégico de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI).



En total, “más de 35 ponentes de 13 países compartirán sus mejores prácticas con los más de 350 participantes registrados para esta edición de dos días y medio, diseñada para altos directivos de medios informativos de América Latina”.

Dentro de los ponentes se encuentran Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión; Andrea Miranda, editora general de El Debate de México; Vincent Peyregne,

director ejecutivo de WAN-IFRA; Ziad Sultan, jefe de producto de Google News en Estados Unidos, entre otros.

“Siete serán los casos de medios informativos con estrategias de contenido pago que serán presentados en Digital Media Latam. The Globe and Mail (Canadá),contarán su experiencia en el desarrollo y lanzamiento de modelos de muros de pago y membresía”, afirmó WAN-IFRA en un comunicado.Asimismo, Facebook y Google presentarán sus últimas herramientas en este aspecto.Además,Caracol, El Tiempo (en Colombia) y El Debate (en México).Cabe decir que tanto The Washington Post, que pasó la cifra de un millón de suscriptores digitales en 2017, como The New York Times, con más de 3 millones de suscriptores digitales,