Bogotá reporta una reducción del 90% de quemados en Navidad

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la ciudad amaneció con una cifra positiva en los casos de lesionados con pólvora presentando una reducción del 90 % frente la madrugada del mismo día en 2019.

En la noche del 24 de diciembre solo se registró un caso, frente diez reportados el año anterior.

Compartimos informe preliminar de personas lesionadas con pólvora en Bogotá el 24 de diciembre y la madrugada del 25, con corte a las 6 am.



Aunque hubo solo 2 casos, mientras que en 2019 fueron 12, no podemos bajar la guardia

De otro lado, según el reporte preliminar de la Secretaría de Salud, los casos de lesiones en niños en diciembre se superan en 2020 con un total de 12, frente a 10 del año pasado. En cuanto a los adultos, la reducción en el mismo periodo es del 50 % registrando 14 casos en 2020, frente a 28 de 2019.

Por otra parte, en la localidad de Mártires, se incautaron 1.177 unidades de elementos pirotécnicos, también se encontraron 103 botellas de licor que no cumplían con los requisitos legales y las normas sanitarias y se realizaron dos sellamientos establecimientos por no cumplir con las medidas sobre los horarios permitidos de venta de alcohol, por no tener el registro de las bebidas alcohólicas y por elementos pirotécnicos.