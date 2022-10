Cinco personas murieron en medio de un accidente en vía entre Apartadó y Turbo

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito y Carreteras de Urabá, el hecho ocurrió cerca de las 2:50 a.m., cuando dos motos manejadas por civiles que iban en dirección Apartadó - Turbo chocaron de frente contra cuatro soldados que se movilizaban en dos motos en la dirección contraria. Al parecer, los civiles iban con exceso de velocidad e invadieron el carril.



En el sitio pierden la vida dos civiles y un soldado, mientras que tres personas más resultaron heridas.



Pero la desgracia no terminó ahí. Minutos después del choque, una pareja que se movilizaba en un vehículo particular en dirección a la Costa Atlántica descendió de este para observar el siniestro, con la mala suerte de que fueron arrollados por otra moto.



Tanto la pareja como el motociclista fueron trasladados a centros asistenciales, pero la mujer falleció en el hospital de Turbo y el conductor murió cerca al mediodía en la Clínica Panamericana en Apartadó. El hombre sigue bajo observación médica.



Las autoridades hicieron un llamado a todos los conductores para acatar las recomendaciones y cumplir las normas de tránsito durante esta Semana Santa.



