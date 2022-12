Concejo de Bogotá pide renuncia de secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo

En medio del debate de control político al sistema de taxis inteligentes, al cual no asistió el

secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, el presidente del Concejo, Daniel Palacios, le pidió al funcionario que renuncie.

Vea también: Intenso debate en el Concejo por acciones de EPM tras contingencia en Hidroituango

"En este debate hemos planteado la falta de seriedad de la Secretaría de Movilidad. Hemos planteado la falta de rigurosidad en la implementación de esta medida y al ver que el secretario de movilidad no vino hoy a este debate, el secretario no le pone la cara la ciudad, que el secretario no le pone la cara al concejo de la ciudad, el secretario al saber de estos problemas se encuentra en la ciudad de Corea, hemos pedido de la manera más respetuosa que renuncie y esperamos que el alcalde Peñalosa, en un sentido de responsabilidad con Bogotá, le pida la renuncia al Secretario", fueron las palabras del funcionario.

Publicidad

El debate contó con las barras llenas del gremio taxista de Bogotá. Hugo Ospina, en representación de los conductores, dijo que demandarán al Distrito.

"Supuestamente, el secretario tiene unas cifras de 5.500 tabletas instaladas en taxis de la ciudad, ya nos costó a unos $750.000 y a otros $800.000, pues lo que estamos haciendo desde el gremio de taxistas es que vamos a demandar al distrito por los daños y perjuicios porque esto es una medida improvisada por parte de señor alcalde y su secretario distrital de movilidad".

Ospina también mencionó que taxistas de la ciudad han invertido más de $3.850 millones para la implementación de estas tabletas.