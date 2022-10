Contraloría de Boyacá, en el ojo del huracán por viaje de 82 funcionarios a Panamá

Un viaje de recreación y turismo de 82 funcionarios de la Contraloría del departamento de Boyacá generó inconformismo y malestar entre autoridades y líderes del departamento.



Para el representante de la entidad no se cometió ninguna falta, pues la salida se ejecutó con recursos del fondo de bienestar.



“No tocamos los dineros que son para la parte misional de la entidad, ni para pagar las nóminas, ni para los temas de capacitación de la entidad, nosotros usamos unos dineros que corresponde al fondo del bienestar de la Contraloría”, indicó Pablo Gutiérrez, contralor del departamento.

Mientras que el contralor de Boyacá señala que su salida del país se puede hacer libremente, algunos diputados señalan que se debió surtir un proceso ante la duma.



“El contralor departamental no le notificó a la Asamblea del departamento de Boyacá su salida del país, imaginemos que la contraloría departamental es la que debe vigilar la eficiencia y la ejecución de los recursos públicos, a mí me parece que no está siendo eficiente a la hora de gastar recursos públicos para salir del país en el entendido que debe ser la que da ejemplo precisamente en la ejecución presupuestal”, Jhonatan Sánchez, diputado.

Tras conocerse que funcionarios de la contraloría de Boyacá ejecutaron esta salida, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de indagación por presuntas irregularidades en la destinación de recursos del Fondo de Bienestar de esa entidad.