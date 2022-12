Cumaral y San Benito Abad acuden a las urnas este fin de semana

Hacia las 8 de la mañana de este domingo fueron abiertas las urnas en San Benito Abad, Sucre, en donde se realiza un proceso revocatorio contra el alcalde de ese municipio, Agustín Villarreal.



También los habitantes en Cumaral, Meta, acuden a las urnas para decidir sobre el futuro de las actividades petroleras en la zona.



En esa población la Registraduría, según informa la MOE, debió reorganizar el ingreso de votantes creando filas por mesa para agilizar la identificación de los ciudadanos pues “algunas personas están votando en las mesas y no en los cubículos, afectando el derecho al voto secreto. Se recomienda que las autoridades den instrucciones al respecto a los jurados de votación”.



De manera masiva desde muy temprano el pueblo Cumaraleño madrugó para ejercer su derecho al voto en la consulta popular que se cumple en el municipio.



Son 22 mesas de votación, 16 de estas en el casco urbano de Cumaral. La Fuerza Pública garantiza con sus hombres que todo transcurra en completa clama, según indicó Gerardo Mancera, secretario de Gobierno del Meta.



Son 15.782 las personas habilitadas para votar este domingo y elegir si quieren o no que se lleve a cabo actividad petrolera en el municipio.



Publicidad