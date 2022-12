Desde que me acuerdo se habla de metro para Bogotá: ciudadano de 75 años

El bogotano Ariel León, de 75 años de edad, aseguró en Vive Bogotá que desde hace años viene escuchando sobre la posibilidad de la construcción del metro en la capital del país.



“Oigo, veo y he estado en esto desde que me acuerdo, siempre se ha oído hablar del metro para Bogotá. Incluso cuando se acabó en tranvía”, narró el adulto mayor a Vive Bogotá. (Lea también: El 85 % de los ciudadanos quieren que se inicien obras del Metro de Bogotá: IDU )



“Todo se ha ido en planes y planes pero nada en concreto”, agregó.



León cree que faltarán otros 10 años para que sea una realidad y se preguntó si alcanzará a conocerlo. (Lea también: Esta es la ruta que tendría la primera línea del metro de Bogotá )



El alcalde Carlos Sans de Santa María hizo el primer estudio del metro en 1942 y desde entonces, van más de 20 mandatarios pero el proyecto todavía no es una realidad.