Diez helicópteros y chalecos antibalas, estrategia para atacar al Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregará en los próximos días diez helicópteros Black Hawk con los que se busca reforzar las operaciones contra la banda criminal del Clan del Golfo y el plan pistola que adelanta en el país contra policías y fuerzas militares.



Los helicópteros los recibirá el director de la Policía Nacional, el general Jorge Nieto, para apoyar además las operaciones Agamenon 1 y 2 que van detrás de alias ‘Gavilán’ y ‘Otoniel’, principales cabecillas de la banda criminal.



Adicionalmente, la Policía de Bogotá recibirá 1.200 chalecos antibalas con los que se busca proteger la integridad de los uniformados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Avanza un consejo de seguridad en la ciudad de Neiva por los dos atentados con granadas en la ciudad que dejan un saldo de 6 personas heridas.



-La Plenaria del Senado escuchará en audiencia pública a los candidatos que quieren ocupar la vacante de la Corte Constitucional, un cargo que será clave para el futuro del proceso de paz.



-La iglesia católica en Cartagena expresó su preocupación por el desplome de una iglesia en las últimas horas mientras las autoridades investigan cuáles serían las causas del accidente que no dejó heridos.



-La Alcaldía de Bogotá alista 235 mil millones de pesos para cambiar todos los semáforos de la ciudad, e instalar una red semafórica inteligente.



-A Bucaramanga fueron trasladados los 5 concejales de Sabana de Torres que fueron capturados en plena asamblea por cobrar ilegalmente subsidio de transporte, cuando no estaban autorizados.



-La Fiscalía dejó en firme el proceso que se adelanta contra Carlos Palacino por el descalabro de Saludcoop, después de negar un recurso de nulidad que impusieron los abogados del empresario.



-Este miércoles es la segunda citación para que Otto Bula y Roberto Prieto entreguen declaración juramentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en medio de las investigaciones preliminares que se adelantan contra el presidente Santos por el escándalo de Odebrecht.



-Las autoridades en Medellín investigan la muerte de un hombre de 20 años que había acudido a la Iglesia Cristiana Avivamiento Misionero de Oración y Restauración para un exorcismo.



-Una riña a Machete por un celular dejó tres personas heridas en medio de la celebración del festival de la Cachama en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta.



-En el Atlántico denuncian un elefante blanco en la construcción de una planta despulpadora de mango, que seis meses después de inaugurada no ha podido entrar en funcionamiento, mientras se pudren toneladas de la fruta en fincas de Luruaco.



-La oposición venezolana suma más de dos meses de protestas en las calles. Los opositores nuevamente saldrán a las calles y el chavismo, para hacerle frente a la protesta, cerró al menos 13 estaciones del metro para hacer más difícil el desplazamiento de los marchantes.



-Los ministros de Relaciones Exteriores de América buscarán hoy salidas a la crisis de Venezuela en una reunión de consulta en la Organización de Estados Americanos, pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza la iniciativa.



-Después de una reunión con el presidente de la Asamblea Venezolana, el presidente del Parlamento Europeo dijo que es partidario de que la Unión Europea imponga sanciones al régimen de Nicolás Maduro, como ya lo hizo Estados Unidos.



-El papa Francisco expresó sus condolencias a las familias de las 80 víctimas mortales que dejó el atentado perpetrado en la capital de Afganistán.