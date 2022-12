Director de la CAR niega tráfico de influencias de Peñalosa en licencia ambiental

En diálogo con BLU Radio, el director de la CAR Cundinamarca, Néstor Franco, explicó los términos en los que se dio una conversión con el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el que el mandatario le solicitó al director una solución para la Ladrillera Santa fe por el cierre de una mina.

Según Franco, en medio de una reunión con la comunidad de los cerros orientales, quienes estaban solicitando celeridad en un proceso de legalización con las alcaldías locales, sostuvo una comunicación telefónica por altavoz con el alcalde Peñalosa.

“En el marco de ese diálogo, naturalmente público, el alcalde refirió que los señores o los propietarios de la Ladrillera Santafe tenían una cita conmigo y que les diferenciaba de su buena calidad de ciudadanos”, dijo.

El funcionario agregó que le confirmó al alcalde el conocimiento sobre la cita y que se limitó a responder que “estaba presto a atenderla para conocer de las inquietudes de estos usuarios con la corporación. Ese es todo el alcance, no hay ningún favorecimiento, ni trato especial ni mucho menos.”

Asimismo, Franco aseguró que al día de hoy “el trámite de licenciamiento ambiental que esta empresa sigue ante la CAR tiene el curso normal y no se ha tomado ninguna decisión de fondo que pueda ser atribuirle, ni siquiera cercanamente, a ese diálogo absolutamente público”.

Por otro lado, el funcionario comentó que no se ha comunicado con el alcalde Peñalosa después de hacerse público el vídeo porque no lo ve necesario, pues "la comunicación no encierra ningún tipo de suspicacia ni ningún tipo de malicia.”

