Director de la Policía defiende comparendo por compra de empanada en la calle

El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, explicó en Mañanas BLU que la institución no tiene la facultad para retirar un comparendo como el que se le impuso a un joven universitario por comprar una empanada a una vendedora ambulante en Bogotá.



“El inspector de Policía es el que analiza y evalúa si se hace efectiva o si la desestima. Esas son las instancias que se deben aceptar y lo contempla el Código Nacional de Policía y Convivencia”, expresó.



De otro lado, el oficial explicó que el comparendo se impuso en medio de un operativo para atender la decisión de un juez que falló a favor de una habitante del sector que pedía retirar a los vendedores ambulantes de la zona.



El oficial dijo que, en el momento de imponer el comparendo, los policías le pidieron a Steven Claros y a otras personas, que no podían hacer la compra porque estaban en medio de un operativo.



“Nos informan que ellos hicieron caso omiso de la orden que les dio la Policía y, a pesar de este requerimiento, compraron estos elementos. Es importante que entienda que la orden no es por comprar la empanada, es simplemente porque están auspiciando el uso indebido del espacio público”, puntualizó.