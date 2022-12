El modelo de ciudad que propone Diego Molano, precandidato a la alcaldía de Bogotá

El concejal Diego Molano Aponte, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Centro Democrático, pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar de sus principales visiones de la capital del país y cómo espera llevar a cabo sus propuestas y su modelo de ciudad.

“Soy concejal y en este momento precandidato hasta que se defina la encuesta del Centro democrático a finales de este mes, el 25 de febrero”, señaló Molano.

Dijo, además, que no tiene ningún problema en lanzarse a la alcaldía de la capital del país, pues, según manifestó, cumple con los requisitos necesarios para llegar a este alto cargo público.

“No hay ningún problema, hay que analizar tres cosas: una inhabilidad es diferente a una incompatibilidad. La inhabilidad la define la Constitución, una ley especial. Yo cumplo con los requisitos, puedo lanzarme a la alcaldía y puedo ser alcalde (…) La incompatibilidad son aquellas cosas que yo no puedo hacer ni como concejal ni alcalde, pues la ley considera que puede haber algunos conflictos de intereses”, explicó.

En ese sentido, aseguró que no tiene ninguna inhabilidad para aspirar al cargo.

“Han salido algunos artículos de algunos de los competidores nuestros en otros partidos y dentro del mismo partido tratando de insinuar que estamos inhabilitados, la verdad es que no. Estamos habilitados para llegar a la alcaldía”, agregó.

Asimismo, aseguró que tiene una hoja de vida muy completa y cuenta con la experiencia de 23 años de trabajo para aportarle a la capital.

“Fui director de Acción Social y contribuimos a que 4.800.000 personas superaran la pobreza extrema en la época de Uribe, fui director de Bienestar Familiar y he estado en el sector privado”, destacó.

Modelo de ciudad

Molano aseguró que su modelo de ciudad está enfocado en devolver la seguridad a las calles bogotanas y en recuperar la confianza de los ciudadanos.

“Yo he dicho que no voy a ser el alcalde que prometa el metro, sino el que lo entregue. No puede haber más discusión entre el metro de Petro y el de Peñalosa. El metro es de los bogotanos y no puede tener color político”, puntualizó.

Frente al TransMilenio por la Carrera Séptima aseguró que no está de acuerdo y que esos recursos deberían haberse destinado a la Avenida Boyacá, “que beneficiaría a más ciudadanos”.

“En Bogotá, la medida del pico y placa es un pañito de agua tibia para los problemas de movilidad que tenemos. La discusión de los problemas debe ser más de fondo, que va por gestión y gerencia; necesitamos gerente de vías”, explicó.

El precandidato a la capital también se refirió a sus posturas frente a la navegabilidad del río Bogotá, a la llegada de ciudadanos venezolanos y al futuro de la reserva forestal Thomas van der Hammen.

“Los venezolanos tienen que respetar la ley en Bogotá. Lo que no puede pasar es que hoy estén utilizando la solidaridad para hacerse criminalidad o colarse en TransMilenio”, apuntó.

El proceso de elección del candidato del Centro Democrático

Molano explicó que el “Centro Democrático ha definido un proceso lo más democrático posible”.

“Son cuatro foros, que iniciaron hace 20 días: uno en Kennedy, otro en Engativá. Quedan dos más: Universidad Sergio Arboleda y Suba (…) En cada foro hablamos sobre un tema de la ciudad y se presentan las propuestas, construyendo el programa de gobierno”, dijo.

Agregó que cuando terminen los foros, el próximo 15 de febrero, saldrá una encuesta a las calles bogotanas.

“Dos firmas encuestadoras buscarán a las personas en sus casas, aleatoriamente y con una muestra representativa. Preguntarán quién debe ser el candidato del Centro Democrático a la alcaldía”, indicó.

Asimismo, precisó que la encuesta es contratada por el partido y tendrá una veeduría especial para certificar la transparencia de esta.

La encuesta representará el 85 % del resultado final. El 15 % saldrá de la opinión de los militantes del partido Centro Democrático.

Escuche, además, en la entrevista completa las posturas de Molano frente a las Farc, el ELN, Álvaro Uribe, la Policía Nacional y la seguridad en todo el país.

