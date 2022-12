¿Está de acuerdo o no con las corridas de toros en Bogotá? Crece la polémica

El novillero y torero Alfredo Peña, quien participó en una huelga de hambre pidiendo la reapertura de la Plaza de Toros La Santamaría, dijo en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que no sería necesario una consulta popular para reabrir el escenario taurino.



“En vez de hacerse una consulta popular y gastarse toda esa millonada que quieren gastar, hay cosas más importantes como, por ejemplo, el sistema de los niños de La Guajira que se están muriendo de desnutrición”, dijo Peña (Lea también: Concejo de Bogotá aplazó discusión sobre consulta antitaurina ).



Además, criticó que la mayoría de las personas que se oponen a la tauromaquia son quienes comen carne, lo que calificó de “doble moral”.



Entre tanto, la concejal de Bogotá Diana Alejandra Rodríguez, dijo que aunque estos eventos tienen mucho arraigo cultural, la capital del país tiene la oportunidad de tomar la iniciativa y evitar que las Plazas de Toros sean de cultura y no de sangre (Lea también: Restauración de plaza La Santamaría 18 meses ).



Aseguró que la decisión de eliminar definitivamente o revivir las corridas de toros en Bogotá “no es un tema de minorías o mayorías sino que es el momento de tener otro tipo de gustos y hobbies más adecuados y educativos”.



Durante los próximos días se seguirá discutiendo en el Concejo la posibilidad de hacer una consulta popular, aunque recordó que la Registraduría ya dijo que para el 25 de octubre, fecha de las elecciones regionales, no se podrá hacer (Lea también: Adjudicación para la restructuración de La Santamaría se hará el 29 de mayo ).



“Me preocupa que la decisión que tome el Concejo pueda verse aplazada, quién sabe cuándo se podrá hacer una consulta popular. También me preocupa que estamos en plena época electoral y se podría presentar oportunismo político”, finalizó.