Estas son las medidas del Distrito para Halloween

este viernes 31 de diciembre después de las 11:00 p.m. ( Vea también: Gustavo Petro decretó toque de queda para menores el 31 de octubre ).

“Hemos decidido unas medidas de protección para el día de los niños en Bogotá. Entre las 11:00 de la noche del viernes 31 de octubre y las 5:00 a.m. del sábado 1° de noviembre no se les permitirá a menores de 18 años estar en espacio público o establecimientos de comercio sin el acompañamiento de un adulto responsable. Quienes no cumplan la instrucción serán trasladados a centros especializados de acogida”, dijo el subsecretario del Gobierno distrital Jonathan Nieto.

Además, el funcionario advirtió que si algún menor es sorprendido en la calle será detenido y llevado al centro especializado en donde deberá ser recogido por el acudiente, pero si no van por el menor lo pondrán a disposición del Icbf.

Otra de las medidas adoptadas incluye un puesto de mando unificado, que iniciará operaciones el viernes desde las 6:00 a.m. “Para nosotros es importante que los niños estén protegidos por eso vamos a patrullar las calles de la ciudad”.

“Recomendamos planear las rutas que van a recorrer, definir puntos de encuentro, llevar una linterna en la mano”, agregó.