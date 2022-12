Hasta ratones halló la SuperSalud durante toma del hospital San Jerónimo de Montería

Los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud que se tomaron el hospital San Jerónimo de Montería quedaron impactados al descubrir las reales condiciones del centro asistencial, hasta ratones, gatos y hormigas encontraron cerca de los pacientes.

Según lo revelado por Edna Paola Naja Rodríguez, superintendente delegada para Medidas Especiales, los funcionarios encontraron una especie de 'cuarto de San Alejo' lleno de medicamentos vencidos desde el año 2015, nadie tiene una explicación real sobre el tema.

También encontraron los funcionarios a varios pacientes que, por su enfermedad, deberían estar aislados pero caminaban por el hospital sin ninguna prevención.

La intervención, inicialmente está prevista para seis meses, es la segunda que hace la Superintendencia Nacional de Salud en este hospital en los últimos cuatro años; la anterior culminó a finales de 2016 y arrojó un plan de recuperación, bajo supervisión de la administración departamental, que no solo no se cumplió si no que hoy tiene al centro asistencial en las peores condiciones de su historia, según el informe oficial entregado a la prensa este martes.